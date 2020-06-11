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МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили

13:05 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Грузии вызовет посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для объяснений относительно заявлений экс-президента, главы исполкома реформ Михаила Саакашвили о том. что он будет "на передовой" на предстоящих осенью парламентских выборах в Грузии. Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили - прим. ТАСС) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", - сказал Залкалиани.

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