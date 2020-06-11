В исправительной колонии в Брянской области выявлен очаг коронавирусной инфекции - СМИ
13:20 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы
Очаг коронавирусной инфекции выявлен в исправительной колонии №1 в Брянской области. Это не первый случай массового заражения COVID-19 в исправительных учреждениях страны.
О массовом заражении в брянской колонии рассказали «МБХ медиа» родственники заключенных на условиях анонимности. По их словам, 15-й отряд колонии полностью изолирован, в учреждении есть пациенты с температурой под 40. Предположительно, заключенные заразились от мастера швейного производства.
Пресс-служба управления ФСИН по Брянской области подтвердила вспышку заражения в колонии. Однако в ведомстве заявили, что заболевание у заключенных протекает бессимптомно или в легкой форме. Отметив, что все заразившиеся изолированы на территории колонии и находятся под наблюдением врачей.
В апреле стало известно о вспышке коронавируса в исправительных учреждениях Еврейской автономной области. Тогда сообщалось о 43-х случаях заражения.
Прокуратура нашла признаки преступления в действиях сотрудников ФСИН в Еврейской автономной области. Как пишет РБК, это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в местах лишения свободы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:12 11.06.2020
- Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
- 14:00 11.06.2020
- Злоумышленник с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
- 13:32 11.06.2020
- Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в РФ - Песков
- 13:05 11.06.2020
- МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
- 13:00 11.06.2020
- Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда
- 12:32 11.06.2020
- Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут - Клишас
- 12:20 11.06.2020
- Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
- 12:05 11.06.2020
- Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие
- 12:00 11.06.2020
- Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы
- 11:42 11.06.2020
- Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать