0
0
103
НОВОСТИ

Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в РФ - Песков

13:32 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая посчитала "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. По словам Пескова, в российских данных нет ничего странного.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле российскую статистику смертности от коронавируса странной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 11.06.2020
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
0
29
14:00 11.06.2020
Злоумышленник с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
0
52
13:20 11.06.2020
В исправительной колонии в Брянской области выявлен очаг коронавирусной инфекции - СМИ
0
118
13:05 11.06.2020
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
0
153
13:00 11.06.2020
Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда
0
141
12:32 11.06.2020
Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут - Клишас
0
178
12:20 11.06.2020
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
0
179
12:05 11.06.2020
Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие
0
204
12:00 11.06.2020
Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы
0
203
11:42 11.06.2020
Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина
0
251

Возврат к списку