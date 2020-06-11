Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в РФ - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая посчитала "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. По словам Пескова, в российских данных нет ничего странного.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле российскую статистику смертности от коронавируса странной.