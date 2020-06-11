Злоумышленник с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала

14:00 Источник: Эхо Москвы

Вооруженный ножом злоумышленник напал на офис крупнейшего бразильского телеканала «Глобу» в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что он захватил в заложники репортера и требовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Полиция спустя некоторое время смогла освободить заложника и задержать преступника. По словам местных властей, нападавший страдает психическим расстройством. Его поступок не имеет политической подоплеки. Эхо Москвы