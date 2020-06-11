0
0
33
НОВОСТИ

Злоумышленник с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала

14:00 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Вооруженный ножом злоумышленник напал на офис крупнейшего бразильского телеканала «Глобу» в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что он захватил в заложники репортера и требовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Полиция спустя некоторое время смогла освободить заложника и задержать преступника. По словам местных властей, нападавший страдает психическим расстройством. Его поступок не имеет политической подоплеки.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 11.06.2020
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр
0
29
13:32 11.06.2020
Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в РФ - Песков
0
117
13:20 11.06.2020
В исправительной колонии в Брянской области выявлен очаг коронавирусной инфекции - СМИ
0
118
13:05 11.06.2020
МИД Грузии вызовет посла Украины из-за заявлений Саакашвили
0
153
13:00 11.06.2020
Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе и наградит Героев Труда
0
141
12:32 11.06.2020
Промежуточные итоги во время голосования по конституции подводиться не будут - Клишас
0
178
12:20 11.06.2020
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
0
179
12:05 11.06.2020
Джоан Роулинг заявила, что пережила сексуальное насилие
0
204
12:00 11.06.2020
Устроивший стрельбу в мечети близ Осло приговорен к 21 году лишения свободы
0
203
11:42 11.06.2020
Курировать выпуск телепрограмм будет комиссия кабмина
0
251

Возврат к списку