Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

14:12 Источник: Эхо Москвы

В МОК допускают исключение тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. По словам президента МОК Томаса Баха, его шокировал новый доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в этом виде спорта. По его данным, Международная федерация тяжелой атлетики скрыла 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, для того чтобы они могли выиграть медали на крупных турнирах. Помимо манипуляций с допинг-пробами, Макларен также сообщил о коррупции в Международной тяжелоатлетической федерации. Эхо Москвы