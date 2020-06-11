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НОВОСТИ

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр

14:12 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы

В МОК допускают исключение тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. По словам президента МОК Томаса Баха, его шокировал новый доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в этом виде спорта. По его данным, Международная федерация тяжелой атлетики скрыла 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, для того чтобы они могли выиграть медали на крупных турнирах. Помимо манипуляций с допинг-пробами, Макларен также сообщил о коррупции в Международной тяжелоатлетической федерации.  Эхо Москвы

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