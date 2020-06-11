Инцидент с американскими военными и российским патрулем в Сирии в Совфеде сочли провокацией
15:00 11.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Совфеде назвали провокацией инцидент с американскими военными и российским патрулём в Сирии. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, что американские военные пытаются вести себя как «супермены».
По его словам, это никак не влияет на российских солдат.
«Американцы там, где они находятся, в любой стране считают себя первыми, суперменами. И каждый раз, когда возникает какой-то конфликт, они абсолютно беспардонно, не считаясь с местным законодательством, с какими-то правилами приличия просто доминируют как альфа-самцы. И вдруг они попадают в ситуацию, где есть международное право, где есть люди, которые на эти вещи не ведутся. Сейчас они будут говорить, что он просто съехал на дорогу, потому что у них машина закипела — так называемые детские отмазки. Но на самом деле это всё связано только с одним — показать, кто в доме хозяин. Но сделать это с россиянами невозможно. Они ж очень переживают, когда их так называют: они были, есть и останутся пиндосами. А русский солдат как выполнял свою задачу, так и будет выполнять».
Клинцевич считает, что в таких ситуациях нужно руководствоваться нормами международного права.
«У них почему-то так сложилось такое вольное мнение, что на любой территории главные они и они диктуют правила поведения, и порядок движения, и чинопочитание. Но с Россией это никогда не походило, тем более мы в эти детские игры не играем — на хамство мы всегда ответим хамством. Сегодня есть международное право, определён руководствами стран порядок проведения патрулирования, и каждый должен себя вести в соответствии с правилами дорожного движения и полученными договорённостями. Поэтому это обыкновенная провокация на некоем примитивном уровне мальчишеского доминирования».
Сегодня стало известно, что на северо-востоке Сирии американские военные попытались перекрыть дорогу российскому патрулю. Цель манёвра неизвестна. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники и на видеосъемку ВГТРК непосредственно с места событий, военнослужащим США не удалось выполнить его успешно: их автомобиль застрял в песке и задымился.
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