Суд в Турции приговорил сотрудника генконсульства США к 8 годам и 9 месяцам тюрьмы - ТВ
15:12 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Турции признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке" и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабер тюрк".
Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и с тех пор находится под стражей. Он обвинялся в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО) и шпионаже.
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