Суд в Турции приговорил сотрудника генконсульства США к 8 годам и 9 месяцам тюрьмы - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Турции признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке" и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабер тюрк".

Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и с тех пор находится под стражей. Он обвинялся в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО) и шпионаже.