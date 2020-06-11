Школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате - Кравцов
15:32 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские школы и колледжи планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками", - сказал Кравцов.
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