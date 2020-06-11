Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 17,4% москвичей

15:26

В Москве завершен второй этап тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасии Раковой, доля имеющих иммунитет москвичей теперь составляет 17,4%. Первый этап тестирования состоялся 4-21 мая, тогда антитела обнаружили у 12% граждан.За последние две недели тестирование на коронавирус прошли 165 тыс. горожан. «Больше месяца мы уже проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Второй этап тестирования закончен. И на сегодняшний день иммунитет формируется. Иными словами имеют антитела 17,4% москвичей», - заявила заммэра.

Как полагают врачи, популяционный иммунитет жителей российской столицы повысился, эти знания позволят городским властям планировать свою политику и принимать решения о том, каким должен быть антиэпидемический режим.