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НОВОСТИ

Иммунитет к COVID-19 уже формируется у 17,4% москвичей

15:26 11.06.2020

В Москве завершен второй этап тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасии Раковой, доля имеющих иммунитет москвичей теперь составляет 17,4%. Первый этап тестирования состоялся 4-21 мая, тогда антитела обнаружили у 12% граждан.За последние две недели тестирование на коронавирус прошли 165 тыс. горожан. «Больше месяца мы уже проводим исследование на наличие популяционного иммунитета у москвичей. Второй этап тестирования закончен. И на сегодняшний день иммунитет формируется. Иными словами имеют антитела 17,4% москвичей», - заявила заммэра.

Как полагают врачи, популяционный иммунитет жителей российской столицы повысился, эти знания позволят городским властям планировать свою политику и принимать решения о том, каким должен быть антиэпидемический режим.

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