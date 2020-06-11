Бизнес-эксперт Сурен Варданян высоко оценил действия правительства Москвы во время эпидемии

15:35

Чему научилась власть Москвы во время режима ограничений, как бизнес в столице пережил эпидемию и каких мер поддержки ожидать предпринимателям, рассказал журналу «Компания» вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. Эксперт отметил, что кризис восстановил элемент открытого общения между властью и бизнесом. Обсуждение проблем и оперативных мер поддержки шло на открытых площадках, что позволило правительству Москвы пойти на беспрецедентные шаги по оказанию помощи предпринимателям. «Действия города направлены на грамотную поддержку малого и среднего бизнеса. Каждый предприниматель выбирает подходящую меру помощи», - отметил Варданян. Он рассказал, что после анализа ситуации программа поддержки малому и среднему бизнесу столицы будет дополнена. По ряду показателей экономическая активность в Москве достигла докризисного марта. Это результат комплексного эффекта – способности бизнеса в России приспосабливаться и помощи со стороны властей.