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Регионы могут тестировать участников ЕГЭ на COVID-19 - Минпросвещения

16:00 11.06.2020 Источник: Интерфакс

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов разъяснил, что обязательного требования тестировать всех сдающих ЕГЭ в России на COVID-19 в России нет - субъектам РФ рекомендуется это сделать, но окончательное решение остается за регионом.

"Там, где регионы имеют возможность и считают необходимым проводить такую диагностику, она там будет организована. Но это как рекомендация", - сказал Кравцов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По словам министра, каждый регион решает, проводить тесты или не проводить, "исходя из ситуации". "Это рекомендация, нет такой обязанности", - сказал Кравцов.

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