На Кубани в ДТП с полицейским автомобилем пострадали 7 человек

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.

"Семь пострадавших", - сказал Крикунов, уточнив, что ДТП произошло под Горячим Ключом, столкнулись полицейский автомобиль и легковая машина.