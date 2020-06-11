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НОВОСТИ

На Кубани в ДТП с полицейским автомобилем пострадали 7 человек

16:12 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.

"Семь пострадавших", - сказал Крикунов, уточнив, что ДТП произошло под Горячим Ключом, столкнулись полицейский автомобиль и легковая машина.

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