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НОВОСТИ

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сложил мандат депутата Верховной Рады

16:32 11.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сложил мандат депутата Верховной Рады. Он заявил журналистам, что считает выполненной свою миссию в парламенте – ему удалось провести в Раду партию «Голос», а коллегам сказал, что его «всё удручает», и он не может дописать альбом. 

Вакарчук также добавил, что после ухода из Рады намерен заняться новым образовательным проектом. Эхо Москвы

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