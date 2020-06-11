РУСАЛ открыл в Гвинее современный многофункциональный медицинский центр
17:02 11.06.2020
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об открытии нового многофункционального медицинского центра для лечения инфекционных заболеваний в Гвинее.
Новый медицинский центр с высоким уровнем защиты персонала на 38 койко-мест в префектуре Фрия создан на базе действующего госпиталя боксито-глиноземного комплекса Friguia (БГК "Фригия"). Построенное медучреждение включает в себя изолированное инфекционное отделение, санитарно-пропускной пункт для медперсонала, обсерватор, а также палату интенсивной терапии. Больничные палаты нового центра оснащены необходимым набором современного медицинского оборудования.
РУСАЛ стал одной из первых частных компаний, оказавших помощь Африке в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями. В 2015 во время вспышки Эболы в регионе Киндия РУСАЛом был построен Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ). Во время пандемии коронавируса он первым начал принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту там успешно вылечились более 100 человек, и столько же продолжают лечение. В помощь гвинейскому здравоохранению РУСАЛом за 21 день создан новый многофункциональный центр, который стал уже вторым построенным компанией в Гвинее медучреждением, где можно лечить пациентов с коронавирусом.
Директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков отметил: "РУСАЛ стремится не только соответствовать самым высоким стандартам в сфере добычи боксита и производства глинозема в стране, но и следовать лучшим практикам для защиты наших сотрудников, их семей и жителей региона от эпидемий и пандемий. В 2015 году Компания сделала все возможное, чтобы помочь Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Открытие нового Центра является важной частью нашего вклада в укрепление системы здравоохранения страны".
Комментируя открытие Центра диагностики и лечения пациентов с COVID-19 во Фрие, доктор Мохаммед Диане, министр национальной обороны и глава администрации президента Гвинеи, сказал: "От имени президента и правительства Гвинеи я хочу поблагодарить РУСАЛ за все те усилия, которые вы предприняли и продолжаете предпринимать для того, чтобы помочь Гвинее в трудные времена. Сейчас, во время эпидемии коронавируса, РУСАЛ открывает новый медицинский центр, мы искренне признательны за это и надеемся, что он расширит возможности системы здравоохранения в регионе".
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