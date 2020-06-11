Асад отправил в отставку премьер-министра Сирии

17:00 Источник: Интерфакс

Президент Сирии Башар Асад принял решение отправить в отставку премьер-министра страны Имада Хамиса, сообщила президентская администрация Сирии на своей странице в Twitter.

Ему на смену назначен министр общественных работ и жилищного строительства Хусейн Арнус.

В сообщениях не поясняется, почему были произведены перестановки в правительстве Сирии.