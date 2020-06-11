Капитализация Apple и Microsoft превысила $1,5 трлн

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитализация американской компании Apple в среду превысила рекордные 1,5 трлн долларов. Об этом сообщает портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

По его данным, к концу торгов 10 июня капитализация компании составила 1,53 трлн долларов. За день стоимость акций компании прибавила 2% и превысила 352 доллара. Как указывает портал, хотя акции Apple упали в цене на фоне пандемии коронавируса ранее в этом году, в мае компании удалось вернуться к докризисным показателям. Аналитики ожидают, что Apple станет первой американской компанией, чья капитализация превысит 2 трлн долларов. В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более 1 трлн долларов.

Американское издание Barron's информирует, что показатель в 1,5 трлн долларов в среду удалось превысить еще одной американской компании, а именно технологической корпорации Microsoft. По мнению издания, Microsoft удалось достичь таких результатов благодаря росту спроса на ее программное обеспечение, вызванного развитием облачных технологий и повсеместным переходом на режим удаленной работы.

Barron's также отмечает, что еще две американские компании в среду показали рекордные для себя результаты. Так, капитализация корпорации Amazon достигла 1,3 трлн долларов, а капитализация компании Google превысила 1 трлн долларов впервые с февраля.