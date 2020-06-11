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Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС

17:40 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), который решил провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

С целью "обеспечения защиты американских военнослужащих и национального суверенитета" США президент подписал указ, позволяющий "вводить экономические санкции в отношении должностных лиц МУС, непосредственно участвующих в <...> расследовании или судебном преследовании военнослужащих Соединенных Штатов без согласия Соединенных Штатов", отмечается в документе. "Президент также разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей", - сказала Макинэни.

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