Андрей Воробьев: В самый пик пандемии врачи спасали жизни

18:10

Фото Константина Семенца



Губернатор Подмосковьявстретился в Воскресенске с врачами районной больницы №2, оказывающими помощь жителям с коронавирусной инфекцией. Медучреждение одно из первых в регионе приняло таких пациентов. Сюда по поручению губернатора оперативно поступило 14 аппаратов ИВЛ.

"Здесь в самый пик пандемии врачи спасали жизни. Было развернуто 200 коек. Сегодня еще раз слова благодарности хотел сказать вам - каждому персонально. Инфекционной больнице тяжело пришлось. Потеряли двух человек: врача и медсестру, - сказал Андрей Воробьёв. - Пик смертности, как мы и предполагали, пришелся на май. Есть классификация, когда умирают с подтвержденным коронавирусом - это 506 человек у нас в мае умерло в Подмосковье, к сожалению, а 900 - это неподтвержденные, но вся симптоматика была. И еще плюс 200 - с хроническими заболеваниями, на которых COVID повлиял. Учитывая, что вскрытие патологоанатомической службой занимает время, то общая цифра по маю у нас вырисовывается - 1606 человек".

Сейчас, когда снижается количество госпитализаций, связанных с COVID, здесь заболевших принимает основное инфекционное отделение на 48 коек. Для медперсонала организовано временное проживание с питанием в лагере "Дубравушка", предоставлен транспорт до работы и обратно.

"Мы уже 20 марта начали первый прием пациентов. Очень благодарен нашим сотрудникам, которые из 1-й больницы перешли во 2-ю по первому призыву. Переучились и стали инфекционистами, реаниматологами. Сразу начали оказывать качественную медпомощь. Не было проблем абсолютно ни одного дня ни с защитой, ни с медикаментами", - сообщил главврач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Борьба с COVID в медучреждении продолжается, но постепенно больница возвращается к прежнему режиму работы. Возобновляется прием узких специалистов, они работают в плановом режиме, но с ограничениями. В стационарах в день проводится не более 2-3 операций, а в палатах находятся максимум 2 пациента. Для посетителей действую новые правила - вход в перчатках и масках, интервал между записью к специалистам 30 минут, обязательно термометрия на входе в лечебное учреждение.

Всего в Подмосковье в пиковый период пандемии с COVID-19 боролись 40 тыс. медработников.