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В Ямало-Ненецком округе режим самоизоляции продлили до 21 июня

18:40 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции в регионе до 21 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным оперативным штабом в четверг.

"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 21 июня. <…> Действия региона по локализации очагов коронавируса на месторождениях и производственных объектах дали результат, а в населенных пунктах инфекция еще циркулирует", - говорится в сообщении.

Жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте, уточнили в оперштабе.

На данный момент в регионе зафиксировано 2 964 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 77 случаев.

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