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Андрей Воробьев проверил готовность к открытию парка-усадьбы «Кривякино» в Воскресенске

19:20 11.06.2020

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Фото Константина Семенца
Ландшафтно-архитектурный комплекс в Воскресенске, расположенный в центре города на берегу Москвы-реки, начнет свою работу после реконструкции в День России. Здесь расположена старинная усадьба «Кривякино», которая дала название этому месту. Она основана в конце 1760-х годов. Долгое время усадьба и прилегающий к ней парк были заброшены.

«Сегодня мы в парке «Кривякино» - выдающееся, легендарное место. Спасибо министерству культуры РФ, в свое время они вернули усадьбу. За год мы здесь навели такую красоту. Не побоюсь этого слова, жители в восторге. Завтра парк начнет работать, здесь 40 видов птиц, здесь можно отдохнуть, покушать. Очень важно летний сезон провести с душой», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Губернатор встретился с жителями, которые обращались к нему с просьбой возродить некогда популярное место отдыха. Средства на восстановление парка были выделены из областного бюджета. Все малые архитектурные формы спроектированы по прообразу усадебных интерьеров. Установлены входные группы, беседки и ротонды, фонтан, отреставрирован каскад прудов XVIII века с очисткой дна и восстановлением береговой линии. Создан единый пешеходный маршрут, детская площадка, сцена с танцплощадкой и местами для сидения, а также амфитеатр на склоне и шахматный клуб. Также здесь появились шкафы для буккроссинга, расположенные рядом с качелями для чтения книг и тихого отдыха.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор напомнил, что сегодня по его поручению члены правительства Московской области отравились в муниципалитеты, чтобы решить накопившиеся хозяйственные вопросы.

«Все то, что сопровождает нашу жизнь: ЖКХ, борщевик, подъезды, работа УК, когда мы маленькие автобусы поменяем на большие - такие вопросы задают жители, - сказал губернатор. - Сегодня все министры, все руководители регионального уровня работают на территориях, в городах. Мы возвращаемся к нормальной жизни. Всё, что актуально сейчас для нормальной человеческой жизни в городах Московской области - должно соответствовать самым высоким стандартам. Поэтому и главы муниципалитетов, и их команды направляют все усилия на то, чтобы навести красоту, комфорт в наших городах».

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