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К 15 августа Путин поручил разработать программу снижения ставок по образовательным кредитам

19:40 11.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

резидент России Владимир Путин поручил к 15 августа подготовить предложения о снижении ставок по образовательным кредитам до 3 процентов годовых. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

"Правительству совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3 процентов", - говорится в документе.

Эти меры должны предусматривать увеличение периода отсрочки выплаты по таким кредитам, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним.

Свои предложения кабмин и ЦБ должны представить президенту к 15 августа.

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