ЕГЭ на получение медали не влияет

19:30

По информации из Министерства просвещения РФ, стали известны подробности того, как будет проходить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году. Государственная итоговая аттестация пройдет по итогам текущих отметок учащихся, и это является основанием для выдачи аттестатов в 9-х и 11-х классах. Хотя аттестаты уже начали выдавать в некоторых регионах, официальная дата начала их выдачи – 15 июня. ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. Подготовлено министерское постановление Минпросвещения, которое закрепляет понятие «пробный экзамен». Его Минпросвещения совместно с Рособрнадзором планирует провести 29 и 30 июня. Медаль «За особые успехи в учении», которая вручается одновременно с аттестатом о среднем общем образовании с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятёрки. При этом, то, какие результаты будут у выпускника по результатам сдачи ЕГЭ, – не имеет значения.



Наталья Савицкая