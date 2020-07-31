Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
09:20 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, отказался объединять ее дело с делом старших сестер. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валентина Фролова.
"Суд отказался объединять дела [сестер]", - сказала защитник.
Также, по ее словам, суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу.
Помимо прочего, адвокаты обвиняемой попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей. Суд это ходатайство удовлетворил. Кроме того, потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору для доследования органами следствия. Гособвинение в процессе представляет первый заместитель столичного районного прокурора.
НОВОСТИ
- 22:45 30.07.2020
- Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
- 21:20 30.07.2020
- МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
- 20:50 30.07.2020
- Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
- 20:05 30.07.2020
- Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
- 19:40 30.07.2020
- Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
- 19:00 30.07.2020
- Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
- 18:48 30.07.2020
- «Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
- 18:35 30.07.2020
- Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
- 18:25 30.07.2020
- Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
- 18:17 30.07.2020
- Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать