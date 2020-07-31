Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, отказался объединять ее дело с делом старших сестер. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валентина Фролова.

"Суд отказался объединять дела [сестер]", - сказала защитник.

Также, по ее словам, суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу.

Помимо прочего, адвокаты обвиняемой попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей. Суд это ходатайство удовлетворил. Кроме того, потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору для доследования органами следствия. Гособвинение в процессе представляет первый заместитель столичного районного прокурора.