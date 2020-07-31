0
0
690
НОВОСТИ

Стоимость "набора первоклассника" выросла на 55% - СМИ

09:32 29.07.2020

Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT.

Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики. При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года.

Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году). А число покупок этого товара увеличилось на 38%, отметили специалисты.

Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 30.07.2020
Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
0
152
21:20 30.07.2020
МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
0
291
20:50 30.07.2020
Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
0
271
20:05 30.07.2020
Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
0
365
19:40 30.07.2020
Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
0
361
19:00 30.07.2020
Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
0
326
18:48 30.07.2020
«Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
0
317
18:35 30.07.2020
Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
0
359
18:25 30.07.2020
Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
0
430
18:17 30.07.2020
Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
0
355

Возврат к списку