Стоимость "набора первоклассника" выросла на 55% - СМИ
09:32 29.07.2020
Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT.
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики. При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года.
Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году). А число покупок этого товара увеличилось на 38%, отметили специалисты.
Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.
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