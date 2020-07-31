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В Ингушетии ведется розыск убийц сотрудника Росгвардии

10:05 29.07.2020 Источник: Эхо Москвы

В Ингушетии ищут убийц сотрудника Росгвардии. Они обстреляли автомобиль ведомства минувшим вечером. В Сунженском районе Ингушетии этой ночью был объявлен план перехват. Как сообщает агентство «Интерфакс», там до сих пор ищут троих человек, которых подозревают в убийстве тридцатидвухлетнего сотрудника Росгвардии Микаила Алиева. Нападение произошло у федеральной автодороги «Кавказ» вчера в районе 18:30. По предварительным данным неизвестные обстреляли автомобиль, где находился сотрудник ведомства, а затем украли его оружие и скрылись.

Собеседник агентства отметил, что Алиев в момент нападения говорил с девушкой у обочины дороги. Этой ночью её доставили в ОВД, где она давала показания.

Мотивы преступников пока неизвестны. Источник «Интерфакса» отметил, что по одной из версий они причастны к пока неизвестной экстремистской группе. В свою очередь агентство РИА «Новости» сообщает, что в Росгвардии уже выразили соболезнования семье убитого и пообещали оказать ей всемерную поддержку.  Эхо Москвы

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