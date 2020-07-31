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НОВОСТИ

Польша, по некоторым данным, отказалась размещать на российской границе новые истребители США

10:20 29.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Польша, по сведениям местной прессы, отказалась размещать на российской границе новые истребители США. Сайт Defence24 пишет, что самолеты F-35 не будут переброшены на базу вблизи Калининградской области из-за опасения, что российские военные смогут изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителей. Журналисты пришли к таким выводам, проанализировав тендер на проведение модернизации авиабазы.

В январе Варшава подписала контракт на покупку 32 новейших американских истребителей.  Эхо Москвы

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