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Минпромторг планирует разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" алкозамков в автомобилях

10:32 29.07.2020 Источник: Коммерсант.ru

Минпромторг, выяснил “Ъ”, до конца года планирует разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и «простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера. Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами.

Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. руб. К тому же, предупреждают оппоненты, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки.

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