В России выявили за сутки 5 475 случаев заражения коронавирусом
11:00 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 475, общее количество инфицированных достигло 828 990. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 8 дней не превышает 0,7%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 116, всего выписали 620 333 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших достигла 74,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 169 за сутки против 150 днем ранее, всего умерли 13 673. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Согласно данным, доля умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России.
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