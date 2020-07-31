Кешбэк за туры по РФ будет возможен только при покупке путевки через интернет - Ростуризм
11:05 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путевки в интернете и оплаты картой "Мир". Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
"Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны", - говорится в сообщении Ростуризма.
Возврат части средств за покупку туров можно будет получить только на поездки по России, совершенные до 20 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
"Турпоездка должна состояться до 20 декабря 2020 года. Оплачена поездка должна быть только в рамках программы в период ее проведения и у ее участников", - говорится в сообщении.
Старт программы намечен на август, Ростуризм обещает объявить точную дату в ближайшее время. На первом этапе в программе смогут принять участие туры из всех регионов России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского края. Туры в эти регионы по программе кешбэка станут доступны с 1 октября 2020 года.
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