РФ вернула Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом заявили журналистам в среду в МИД РФ.

"Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - отметили в дипведомстве.