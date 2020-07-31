Более 9 млрд руб. будет выделено регионам на льготы гражданам по оплате ЖКХ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Согласно распоряжению, "более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг". Речь идет "о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф", которые "оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг". В сообщении отмечается, что "оставшуюся часть берет на себя государство, расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета".