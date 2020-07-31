В материалах дела Ефремова есть его отказ от признания вины - адвокат

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, отказался от признания вины, что зафиксировано в материалах уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела", - сказал адвокат.