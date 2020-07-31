Обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре приостановлено
12:20 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Образовательный процесс в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), невозможен, так как гимназия, к которой были прикреплены дети на семейной форме обучения, приостановила эту деятельность до нормализации обстановки в обители. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
28 июля Всеволод Могучев, взявший на себя обязанности представителя обители, опубликовал видеообращение, где со ссылкой на Романова рассказал о намерении принять на обучение более 100 детей.
"Образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре оказываться не может, так как отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация. С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии. В последние годы ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей. Сейчас, в связи с антиканоническими действиями и захватом монастыря схимонахом Сергием, Свято-Симеоновская гимназия приостанавливает эту деятельность вплоть до нормализации обстановки в обители", - сообщили в пресс- службе.
В епархии добавили, что образовательный процесс в монастыре сейчас невозможен. "В епархии сомневаются, что те, кто сегодня делают громкие заявления о наборе детей в школу Среднеуральского монастыря, способны реально оценить свои возможности. В ситуации, когда обитель покинули профессионалы, являющиеся руководителями и основой педагогического коллектива - игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие, организация образовательного процесса, даже в формате домашнего обучения, как это было ранее для детей прихожан и воспитанников приюта, теперь не представляется возможной", - пояснили в епархии.
27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.
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