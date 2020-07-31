0
0
597
НОВОСТИ

Обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре приостановлено

12:20 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Образовательный процесс в Среднеуральском женском монастыре, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), невозможен, так как гимназия, к которой были прикреплены дети на семейной форме обучения, приостановила эту деятельность до нормализации обстановки в обители. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

28 июля Всеволод Могучев, взявший на себя обязанности представителя обители, опубликовал видеообращение, где со ссылкой на Романова рассказал о намерении принять на обучение более 100 детей.

"Образовательная деятельность в Среднеуральском женском монастыре оказываться не может, так как отсутствуют соответствующие государственные лицензия и аккредитация. С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии. В последние годы ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей. Сейчас, в связи с антиканоническими действиями и захватом монастыря схимонахом Сергием, Свято-Симеоновская гимназия приостанавливает эту деятельность вплоть до нормализации обстановки в обители", - сообщили в пресс- службе.

В епархии добавили, что образовательный процесс в монастыре сейчас невозможен. "В епархии сомневаются, что те, кто сегодня делают громкие заявления о наборе детей в школу Среднеуральского монастыря, способны реально оценить свои возможности. В ситуации, когда обитель покинули профессионалы, являющиеся руководителями и основой педагогического коллектива - игуменья Варвара (Крыгина), монахиня Нина (Крыгина) и другие, организация образовательного процесса, даже в формате домашнего обучения, как это было ранее для детей прихожан и воспитанников приюта, теперь не представляется возможной", - пояснили в епархии.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:45 30.07.2020
Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
0
152
21:20 30.07.2020
МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
0
291
20:50 30.07.2020
Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
0
271
20:05 30.07.2020
Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
0
365
19:40 30.07.2020
Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
0
361
19:00 30.07.2020
Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
0
326
18:48 30.07.2020
«Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
0
317
18:35 30.07.2020
Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
0
359
18:25 30.07.2020
Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
0
430
18:17 30.07.2020
Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
0
355

Возврат к списку