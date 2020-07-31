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Хуан Карлос I готов покинуть резиденцию королевской семьи Испании из-за скандала - СМИ

12:32 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, готов покинуть дворец Сарсуэла в Мадриде после скандала вокруг его возможной нелегальной деятельности. Об этом сообщила в среду газета "Мундо" со ссылкой на друзей бывшего главы государства.

По их версии, 82-летний Хуан Карлос I выразил готовность переехать из резиденции королевской семьи, где прожил 58 лет. Отмечается, что заслуженный король (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола) уже обсудил этот вопрос со своим сыном, нынешним главой государства Филиппом VI. В случае необходимости Хуан Карлос I даже готов временно уехать из Испании.

Как уточняет газета, есть и другой возможный выход из сложившейся ситуации. Ассоциация, учрежденная друзьями экс- главы государства, может арендовать для него жилье в Мадриде, чтобы заслуженному королю не пришлось покидать страну.

В последнее время в местных СМИ всплывает все больше информации о расследованиях в Испании и Швейцарии, которые связаны с Хуаном Карлосом I. Часть из них основана на утверждениях предпринимателя Коринны Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства. Так, в ходе показаний в прокуратуре Женевы в 2018 году она заверяла, что Хуан Карлос I перевел ей около 65 млн евро в 2012 году "из благодарности и любви".

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