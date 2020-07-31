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Путин соберет большое совещание по санитарно- эпидемиологической ситуации

13:20 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по санитарно- эпидемиологической ситуации в стране и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период.

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно- эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

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