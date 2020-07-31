Подозреваемого в ограблении банка задержали в Петербурге
14:00 29.07.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка. Им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что на допросе задержанный признался в нехватке денег из-за потери работы. По информации полиции, похищенный миллион 108 тысяч рублей изъяты.
Накануне вечером в офис банка на Васильевском острове забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему деньги.
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