Подозреваемого в ограблении банка задержали в Петербурге

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка. Им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что на допросе задержанный признался в нехватке денег из-за потери работы. По информации полиции, похищенный миллион 108 тысяч рублей изъяты.

Накануне вечером в офис банка на Васильевском острове забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему деньги.

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