Нужно постараться избежать введения повторных ограничений из-за коронавируса - Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - сказал глава государства.