Ситуация с COVID может "качнуться в любую сторону", самоуспокаиваться рано - Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал снижение числа заражений коронавирусом в РФ, но предупредил, что ситуация может "качнуться в любую сторону".

"В июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиков значений мая", - сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

При этом Путин отметил: "Ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону". "Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - обратился президент к представителям власти и ко всем россиянам.