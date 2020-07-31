Учебный год в МГУ может начаться в дистанционном формате
15:00 29.07.2020 Источник: Интерфакс
Новый учебный год в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) может начаться в дистанционном формате, иностранные студенты вернуться к очной форме обучения только во втором семестре, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Что касается наших ребят, то я думаю, что есть гибкий сценарий, может немножко (дистанционно), а потом очно. А что касается зарубежных граждан - то это семестр", - сказал Садовничий на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, в каком формате начнется учебный год.
Он отметил, что сложности с возвращением иностранных студентов к очному формату обучения связаны с эпидемиологической обстановкой, а также с тем, что после возвращения им будет нужно время на адаптацию и нахождение на карантине по коронавирусу.
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