Учебный год в МГУ может начаться в дистанционном формате

15:00 Источник: Интерфакс

Новый учебный год в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) может начаться в дистанционном формате, иностранные студенты вернуться к очной форме обучения только во втором семестре, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Что касается наших ребят, то я думаю, что есть гибкий сценарий, может немножко (дистанционно), а потом очно. А что касается зарубежных граждан - то это семестр", - сказал Садовничий на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, в каком формате начнется учебный год.

Он отметил, что сложности с возвращением иностранных студентов к очному формату обучения связаны с эпидемиологической обстановкой, а также с тем, что после возвращения им будет нужно время на адаптацию и нахождение на карантине по коронавирусу.