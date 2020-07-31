Коронавирус не размножается в пресной и соленой воде - Попова
15:32 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом кипячение убивает его мгновенно. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В "Векторе" были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды - это было очень важно перед курортным сезоном, и мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг - около 800 исследований - показывает, что таких рисков пока нет", - сказала она на совещании по санитарно- эпидемиологической ситуации в РФ при участии президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, вирус также неустойчив к изменению температур - кипячение убивает его мгновенно.
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