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Слова сенатора Уикера о сокрытии данных по убийству Немцова прокомментировали в Кремле

16:12 29.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге с журналистами слова сенатора Роджера Уикера о сокрытии данных по убийству Немцова, и выразил сомнения в том, что американские сенаторы имеют неизвестные российским следователям данные об убийстве Бориса Немцова.

На просьбу корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать слова сенатора, Песков ответил: «Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова, вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши следственные органы, судебные органы и иные органы».

Поэтому представитель Кремля связывает их «дежурные русофобские выступления» с предвыборной гонкой. «Скорее всего, это очередное заявление из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки. Это, скорее, уже ритуал для американского политистеблишмента», — отметил пресс-секретарь.

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