В Забайкалье мужчина выстрелил в ребенка, залезшего на автомобиль

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Забайкалье мужчина выстрелил в ребёнка за игру на внедорожнике. Девятилетний мальчик залез на запасное колесо его автомобиля.

59-летний владелец машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки. Мальчик получил пулевое ранение грудной клетки и был госпитализирован. Инцидент произошёл в посёлке Приаргунске, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Говорит Москва