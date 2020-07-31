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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл: Церковь не должна поучать интеллигенцию

16:35 29.07.2020 Источник: НГ-Online

«Важно взаимодействие Церкви с научным сообществом, с нашей интеллигенцией, писателями, музыкантами, поэтами – с теми, кто действительно способен творчески раскрывать свои таланты и кто нередко нуждается в духовной поддержке», – сказал патриарх Кирилл в слове за праздничной трапезой в день памяти равноапостольного великого князя Владимира в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. «Дело не в том, чтобы мы давали менторские советы, глядя сверху вниз, а в том, чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте, очень многие в этом нуждаются. Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной интеллигенцией, которая в силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впадает в крайности и плодом деятельности которой часто бывает не созидание, а разрушение», – отметил глава РПЦ.

Редакция НГ-религий

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