Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ были задержаны в Петербурге - ФСБ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники террористической ячейки, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик", - уточнили в ФСБ.

Они проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур. "Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", - подчеркнули в ФСБ.