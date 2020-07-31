Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ были задержаны в Петербурге - ФСБ
17:00 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники террористической ячейки, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик", - уточнили в ФСБ.
Они проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур. "Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", - подчеркнули в ФСБ.
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