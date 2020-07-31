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Глава Молдавии считает необходимым исключить из Конституции положение о ликвидации страны

17:12 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон считает необходимым исключить из Конституции положение, позволяющее ликвидировать молдавское государство через референдум. Об этом он заявил в среду в послании, посвященном Дню Конституции.

"Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142, который предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума", - заявил Додон, уточнив, что такого механизма нет в законодательстве других стран.

Глава Молдавии обратил внимание, что текст основного закона является "жестким", но отражает общественно- политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы граждане страны могли пользоваться правами, гарантированными основным законом, чтобы государственные институты действовали в соответствии с его положениями, а общество стало единым целым, процветая и развиваясь.

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