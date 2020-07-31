Обязательного экзамена по иностранному языку в 11-м классе не будет

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения предлагает не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдачи в 11-м классе. Об этом сообщает в среду пресс- служба ведомства.

"Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся", - говорится в сообщении.