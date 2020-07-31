Власти Ханоя пытаются предотвратить приход новой волны COVID-19
18:40 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный комитет (мэрия) Ханоя вводит запрет на проведение всех массовых мероприятий после выявления в городе первого больше чем за три месяца случая заражения коронавирусом. Об этом заявил в среду председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Нгуен Дык Чунг.
По словам столичного руководителя, начиная с сегодняшнего дня в Ханое до особого распоряжения запрещается проводить любые ярмарки, фестивали и мероприятия с участием большого количества людей. Одновременно с этим приостанавливается деятельность баров, ночных клубов и увеселительных заведений.
Сегодня в Ханое был подтвержден первый за более чем три месяца случай заражения коронавирусом, который как было установлено, имеет отношение к новой вспышке COVID-19 в третьем по величине городе Вьетнама - Дананге. Инфицированный - 23-летний столичный житель - две недели назад вместе с семьей находился на каникулах в Дананге.
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