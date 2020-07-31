Госдума собирается проверить некоторых депутатов на наличие второго гражданства
19:10 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. Такое поручение дал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщила думская пресс-служба.
Там уточнили, что Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
"В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры", - приводит пресс-служба слова Володина.
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