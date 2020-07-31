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Переговоры по контролю над ядерным оружием США сначала проведут с Россией - Трамп

19:35 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сначала проведут переговоры с Россией по контролю над вооружениями, а потом уже Вашингтон и Москва вместе начнут диалог с Пекином. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас.

"Мы ведем официальные переговоры с Россией по контролю над вооружениями. По контролю над ядерными вооружениями", - сказал он.

"Китай сейчас - намного менее мощная ядерная держава, чем Россия, чтобы вы понимали. Сейчас мы - великая ядерная держава, мы очень сильно обновили наш ядерный арсенал, у нас больше всего сил. Россия - вторая, а Китай - третий", - убежден американский президент. "Да, в конечном счете мы хотим говорить с Китаем", - добавил он.

"Мы сначала сделаем это (поговорим с Россией - прим. ТАСС), я не знаю, получится ли, но мы сначала сделаем это, а потом мы вместе пойдем к Китаю", - заявил Трамп.

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