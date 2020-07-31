Посольство РФ в Белоруссии получило уведомление о задержании граждан России

20:00 Источник: Интерфакс

Российское посольство в Минске получило уведомление о задержании в Белоруссии российских граждан, сообщили в дипмиссии.

"Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", - говорится в сообщении посольства.